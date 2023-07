Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Kiosk aufgebrochen + Tank aufgebohrt + Auseinandersetzung + Kennzeichen gestohlen + Bedrohung endet in Polizeizelle + Unfälle

Gießen (ots)

Grünberg- Kiosk aufgebrochen

In der Nacht von Samstag (08.07.2023) auf Sonntag (09.07.2023) drangen Unbekannte auf das Gelände des Schwimmbads in der Alsfelder Straße ein. Dort brachen sie ein Fenster der dortigen Holzhütte auf und kletterten in die Hütte. Nach derzeitigem Stand stahlen sie eine Bohrmaschine und einen Zubehörkoffer. Weiterhin versuchten sie eine Tür und ein Fenster des Kiosks aufzuhebeln. Beides hielt den Einbruchsversuchen jedoch stand. Der Schaden wird mit über 2.000 Euro beziffert. Zeugen, die verdächtige Personen zwischen 21:30 Uhr und 07:30 Uhr in Schwimmbadnähe beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Grünberg unter Tel.: (06401) 9143-0 in Verbindung zu setzen.

Reiskirchen- Tank aufgebohrt

Rund 40 Liter Benzin pumpten Diebe aus einem weißen Opel. Der Astra stand zwischen 06:00 Uhr am Samstagmorgen (08.072023) und 15:30 Uhr am Sonntagnachmittag (09.07.2023) auf dem Pendlerparkplatz an der B 49. In diesem Zeitraum bohrten Unbekannte den Tank des Autos auf und zapften das Super Benzin ab. Der Schaden wird mit 590 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter Tel.: (06401) 9143-0

Gießen- Beleidigt und mit Schlägen gedroht

Hinweise zu einem etwa 25 - 30 Jahre jungen Mann sucht die Gießener Polizei. Der etwa zwei Meter große Mann mit athletischer Figur beleidigte und drohte einer Schülergruppe am Freitag in der Ludwigstraße. Dort war die Klasse der Martin-Buber-Schule zwischen 10:15 Uhr und 10:30 Uhr unterwegs. Wer kann Hinweise zur Identität des Mannes geben? Dieser hatte dunkle, krause, kurze Haare, einen Bart und war dunkelhäutig. Laut Zeugenangaben hatte er ein afrikanisches Erscheinungsbild. Er war sportlich gekleidet und auf einem silbernen Mountainbike unterwegs. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755.

Reiskirchen- Auseinandersetzung

Zu einer Auseinandersetzung auf der Reiskirchener Kirmes kam es Sonntagfrüh (09.07.2023), gegen 03:40 Uhr. Ein 21-Jähriger versuchte die Auseinandersetzung zu schlichten und wurde in dessen Verlauf von einem bisher Unbekannten mit der Faust auf die Nase geschlagen. Im Anschluss flüchtete der Unbekannte mit einer Gruppe in Richtung Ortskern. Der 21-jährige Frankfurter musste zur Behandlung in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, die Polizeistation Grünberg unter Tel.: (06401) 9143-0 zu kontaktieren.

Lollar- Kennzeichen gestohlen

Sowohl das vordere als auch das hintere Kennzeichen stahlen Unbekannte von einem schwarzen Peugeot 403. Zwischen Freitag (07.07.2023) und Samstag (08.07.2023) schraubten sie die Nummernschilder ab. Während dieser beiden Tage stand der Peugeot auf einem Abstellplatz einer Werkstatt im Rothweg. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der beiden Kennzeichen, GI-AB 793, erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755

Hungen- Bedrohung endet in Polizeizelle

Gegenüber der Stadtbücherei bedrohte ein 23-Jähriger in der Nacht zu Sonntag (09.07.2023) eine Gruppe von fünf jungen Menschen mit einem Messer und äußerte "Ich stech Euch alle ab!" Die Gruppe überwältige den in Nidderau wohnenden 23-Jährigen und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizeistreife fest. Die Beamten nahmen den alkoholisierten Mann fest. Ein Atemalkoholtest brachte es auf über 1,3 Promille. Seinen Rausch musste er in den Gewahrsamszellen der Polizei ausschlafen. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Bedrohung zu.

Langgöns: Vorfahrt missachtet

Samstagabend (08.Juli) gegen 21.00 Uhr bog ein bislang Unbekannter an der Kreuzung "An der Pfarrwiese" nach links auf die Landstraße 3133 in Richtung Langgöns ab. Dabei übersah der Unbekannte offenbar den Peugeot eines 42-Jährigen, der die L3133 von Langgöns in Richtung Niederkleen befuhr. Der Peugeot-Fahrer versuchte noch zu bremsen, wich aus und das Fahrzeug überschlug sich. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Eine unbekannte Person kam zu dem Unfall hinzu und brachte den 42-Jährigen in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Wer kann Angaben zu dem Unfallverursacher machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Linden: Beim Vorbeifahren Citroen touchiert

Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte ein Unbekannter am Freitag (07.Juli) zwischen 16.15 Uhr und 17.15 Uhr in der Moltkestraße einen am Fahrbahnrand geparkten Citroen. Als der Besitzer zu seinem grauen Jumpy Spacetourer zurückkam, war dieser am linken Außenspiegel beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 250 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Außenspiegel angefahren

Am Freitag (07.Juli) zwischen 16.00 Uhr und 21.20 Uhr beschädigte ein Unbekannter den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand der Siemensstraße (Höhe 18) geparkten roten VW Golf. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 100 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Biebertal: Mauer und Geländer beschädigt

Ein Unbekannter beschädigte am Donnerstag (06.Juli) zwischen 19.30 Uhr und 21.00 Uhr in der Marburger Straße in Krumbach auf unbekannte Art und Weise eine Mauer sowie das zugehörige Geländer und beschädigte ein Verkehrsschild an der Ecke Marburger Straße/ Zum Wilsberg. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 650 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

