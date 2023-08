Polizei Bielefeld

POL-BI: Gefahrenstelle auf A2 führt zu Unfall

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / A2 - Am Donnerstagvormittag, 24.08.2023, kam es im Zuge der Beseitigung einer Gefahrenstelle zu einem Unfall zwischen fünf Fahrzeugen. An drei Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen.

Gegen 10:10 Uhr wurde der Leitstelle der Polizei Herford ein Spanngurt auf der rechten Spur der A2 in Fahrtrichtung Hannover, zwischen Vlotho West und dem Autobahnkreuz Bad Oeynhausen, gemeldet. Für den gefahrenlosen Ausstieg zur Beseitigung der Gefahrenstelle, verlangsamten Polizeibeamte der Autobahnwache Herford mit ihrem Streifenwagen den nachfolgenden Verkehr, rund zwei Kilometer vor der Gefahrenstelle. Die gefahrene Geschwindigkeit wird dabei stetig verringert. Zusätzlich wurde auf der elektronischen Warn- und Hinweistafel der Schriftzug "Nicht überholen" ausgespielt.

Während eine Polizeibeamtin schließlich, aufgrund des zunächst kurzzeitig aufgestauten Verkehrs, ausstieg und die Gefahrenstelle beseitigte, kam es rund 300 Meter vorher - im Rückstau - gegen 10:15 Uhr zu einem Unfall.

Ein 24-jähriger Mann aus Kamp-Lintfort befuhr die linke Spur mit einem VW Touran und erkannte nach den derzeitigen Erkenntnissen den Rückstau zu spät. Dadurch fuhr er einem VW Up auf, touchierte einen weiteren Pkw und schob diesen auf zwei weitere Fahrzeuge auf. Die 46-jährige Fahrerin aus Porta Westfalica des VW Up und ihr 16-jähriger Sohn erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen.

Am VW Touran, an einem Audi Q8 und am VW Up entstanden jeweils Totalschaden. Leichter Schaden entstand zudem an einem Nissan Note und einem Renault-Lkw.

Gegen 10:30 Uhr konnte der aufgestaute Verkehr zunächst über den Seitenstreifen abfließen. Es kam im Zuge der Unfallaufnahme dennoch zu einem Rückstau von rund sechs Kilometern. Gegen 11:45 wurde rechte Fahrstreifen freigegeben. Gegen 12:10 Uhr wurde die Fahrbahn in Richtung Hannover schließlich final freigegeben.

