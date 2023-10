Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Fahndungserfolg - Mit Haftbefehl gesuchten Intensivtäter festgenommen.

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 11.Oktober 2023, 19:30 Uhr

Mittwochabend nahm die Polizei in Stadtmitte nach intensiven Ermittlungen einen mit Haftbefehl gesuchten Intensivtäter fest. Der 26-Jährige wurde wegen mehrerer Eigentumsdelikte gesucht und sitzt mittlerweile in Haft.

Mehrere Tage suchten die Ermittler des Kriminalkommissariats 15 immer wieder die bekannten Anlaufpunkte des 26-Jährigen auf. Am Mittwochabend hatten sie dann am Worringer Platz Erfolg. Der bekannte Intensivtäter ließ sich widerstandslos festnehmen.

Der 26-jährige Deutsche hatte im ersten Halbjahr 2023 gleich in mehreren Fällen in Supermärkten in Düsseldorf immer wieder in geöffnete Kassen gegriffen und Bargeld entwendet. Darüber hinaus ist der vorbestrafte Mann bereits durch Gewaltdelikte und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgefallen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell