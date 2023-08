Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Radfahrer fuhr entgegen der Fahrtrichtung und stürzte

Ulm (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 02.20 Uhr, beobachtete ein Zeuge einen Radfahrer, der den Mähringer Weg bergab fuhr. Dabei benutzte er die Spur des Gegenverkehrs auf der anderen Seite der Straßenbahngleise. Auf der Gefällstrecke verlor er dann die Kontrolle über sein Fahrrad und kam nach links von der Fahrbahn ab. Er stürzte zuerst in einen Maschendrahtzaun und dann kopfüber wieder auf die Fahrbahn. Weil er auch keinen Helm trug erlitt er eine erhebliche Kopfverletzung, so dass er im Krankenhaus aufgenommen wurde. Bei der Unfallaufnahme wurde eine deutliche alkoholische Beeinflussung festgestellt. Bei ihm wurde eine Blutprobe erhoben. Am Zaun entstand kein Sachschaden. Die Ermittlungen gegen den Radfahrer werden wegen Trunkenheit im Verkehr geführt.

