Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Eingangstüre von Museum mutwillig beschädigt

Heidelberg (ots)

Vermutlich in der Zeit von 7.30 Uhr bis 9 Uhr am Donnerstagmorgen wurde die gläserne Eingangstüre des Völkerkundemuseums in der Hauptstraße mutwillig beschädigt. Der oder die unbekannten Täter verursachten einen Schaden von 4.000 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Tel.: 06221 18570 an das Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell