POL-D: Rath - Verkehrsunfall beim Abbiegen - Lkw touchiert Fahrradfahrer - Mann schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Montag, 16. Oktober 2023, 06:55 Uhr

Schwer verletzt wurde gestern Morgen ein Radfahrer, als ein Lkw ihn beim Abbiegen touchierte und der Mann in der Folge stürzte. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 58-jähriger Lkw-Fahrer aus Krefeld mit seinem Sattelzug auf der Theodorstraße in Richtung Wahlerstraße unterwegs. Als er in Höhe der Kreuzung Theodorstraße/Am Schüttenhof rechts abbiegen wollte, bemerkte er offenbar einen Fahrradfahrer zu spät, der in dieselbe Richtung fuhr. Er touchierte den 52-Jährigen, der daraufhin stürzte. Der Mann aus Düsseldorf verletzte sich so schwer, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Die Ermittlungen dauern an.

