Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Falscher Polizeibeamter rief an - Wer hat die Geldabholerinnen gesehen? - Langen; Unbekannter trat gegen Außenspiegel;

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Gegen Außenspiegel von Skoda getreten: Zeugen gesucht! - Offenbach

(fg) Gegen den Außenspiegel eines in der Berliner Straße in Höhe der Hausnummer 25 abgestellten Autos hat ein dunkel gekleideter Unbekannter am Donnerstagmorgen getreten und hierdurch einen Schaden von rund 150 Euro verursacht. Der 20 bis 30 Jahre alte Mann von schlanker Statur wurde gegen 5.30 Uhr bei seiner Tat beobachtet. Bei dem betreffenden Wagen handelte es sich um einen schwarzen Skoda Kamiq. Weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach.

2. Bestimmter Zeuge nach Unfall gesucht! Gemarkung Obertshausen

(jm) Einen ganz bestimmten Zeugen sucht die Polizei in Langen nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am Dienstag (24. Oktober), gegen 20.30 Uhr, kurz nach dem Tannenmühlkreisel im Bereich der Auffahrt zur Bundesstraße 45 in Richtung Autobahn 3 ereignet hat. Nach ersten Erkenntnissen soll die mutmaßliche Fahrerin, die im Nachgang durch die Polizei ermittelt wurde, gegen die dortige Leitplanke gekommen sein. Ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer habe angehalten und sei ausgestiegen; zudem habe sich der Unbekannte mit der Frau unterhalten, ehe er weiterfuhr. Die mutmaßliche Unfallverursacherin soll ebenfalls ihre Fahrt fortgesetzt haben. An der Leitplanke sowie einem Verkehrsschild entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro. Im Nachhinein meldeten Zeugen einen beschädigten BMW auf einem Parkplatz in Dreieich-Offenthal. Hierbei handelte es sich offensichtlich um den Unfallwagen. Die Polizei in Langen ermittelt nun und bittet den unbekannten Verkehrsteilnehmer sowie weitere Zeugen des Unfalls, sich unter der Rufnummer 06103 9030-0 zu melden.

3. Falscher Polizeibeamter ruft an - Wer hat die beiden Geldabholerinnen gesehen? Langen

(jmi) Am Mittwochvormittag waren Telefonbetrüger in Langen zugange und haben eine Seniorin um ihr Erspartes gebracht. Die Gauner hatten die Frau am Vormittag angerufen, wobei sich eine Person mit männlicher Stimme als Polizeibeamter ausgab. Der Anrufer gaukelte ihr vor, dass in der Odenwaldstraße derzeit Kriminelle unterwegs seien. Sie solle Fenster und Türen geschlossen halten. Zudem kündigte er zwei Kolleginnen an, die nach ihren Wertgegenständen schauen werden. Kurz darauf klingelten die beiden 1,60 bis 1,65 Meter großen Frauen an der Wohnungstür der betagten Dame. Sie ließen sich im weiteren Verlauf die Wertgegenstände zeigen und forderten anschließend die Bewohnerin auf, sich nach oben in den ersten Stock zu begeben. Daraufhin verschwand das Duo mit der Beute. Eine der Täterinnen hatte blonde schulterlange Haare und war kräftig. Sie trug eine graue Hose sowie eine graue Jacke. Ihre Komplizin hatte eine schmale Figur und dunkle schulterlange Haare. Sie war mit einer schwarzen Hose sowie einer schwarzen Jacke mit Pelzkragen bekleidet. Die Kripo bittet Anwohner oder Passanten, die zwischen 11.15 und 11.40 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Odenwaldstraße gesehen haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

In diesem Zusammenhang rät die Kripo einmal mehr:

- Übergeben Sie kein Geld, Gold oder Wertsachen an Menschen, die Sie nicht kennen.

- Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

- Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen den Dienstausweis.

- Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt.

- Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen.

- Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

- Da die Opfer meist ältere Menschen sind, sollten Familienangehörige Sie auf die Gefahren von solchen Telefonaten aufmerksam machen.

- Weitere hilfreiche Präventionstipps erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de oder bei der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südosthessen in Offenbach unter der Servicenummer 069 8098-2424.

4. Einbruch in Friedhofsgebäude - Langen

(fg) In ein Friedhofsgebäude in der Friedhofstraße sind Unbekannte in der Zeit zwischen Dienstagabend, 18 Uhr und Mittwochmorgen, 6.20 Uhr, eingedrungen. Sie brachen mehrere Spinde auf und entwendeten ersten Erkenntnissen zufolge ein Laptop. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 900 Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Kripo unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Offenbach, 02.11.2023, Pressestelle, Felix Geis

