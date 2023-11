Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Polizei nahm 16-Jährigen vorläufig fest - Ermittlungen wegen Körperverletzung, Diebstahl und Nötigung; Rund jeder zehnte Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs - Maintal;

Bereich Main-Kinzig

1. Hakenkreuz auf Klettergerüst gesprüht - Hanau/Steinheim

(fg) Unbekannte sprühten in der Nacht zum Mittwoch ein Hakenkreuz mit schwarzer Farbe auf die Außenseite eines hölzernen Klettergerüsts eines Spielplatzes in der Uferstraße in Steinheim. Außerdem befanden sich weitere Farbspritzer auf anderen hölzernen Balken des Spielplatzes und auf einem dort stehenden Holztisch. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstagmittag, 12.30 Uhr und Mittwochmittag, 12 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 in Verbindung zu setzen.

2. Unfallflucht: Wer kann Hinweise zu dem schwarzen Audi A3 geben - Gemarkung Langenselbold

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwochmorgen auf der Landesstraße 3339 bittet die Polizei um Zeugenhinweise zum Verursacher. Gegen 15.30 Uhr fuhr ein 34-Jähriger mit seinem weißen Seat Leon die L 3339 in Richtung Langenselbold. Kurz vor der Einmündung zur Industriestraße überholte ein Unbekannter den Seat und touchierte ihn an der linken vorderen Fahrzeugseite. Anschließend fuhr er in Richtung Langenselbold davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Audi A 3 gehandelt haben. Es entstand ein Schaden von etwa 3.500 Euro. Die Unfallfluchtermittler erbitten sich nun Hinweise zu dem Audi sowie dessen Fahrerin oder Fahrer und nehmen Hinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

3. Rund jeder zehnte Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs - Maintal/Bundesstraße 8

(fg) Rund jeder zehnte Verkehrsteilnehmer war am Mittwochnachmittag im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle durch Beamtinnen und Beamten der Direktion Verkehrssicherheit und Sonderdienste auf der Bundesstraße 8 (Gemarkung Maintal) in Fahrtrichtung Frankfurt zu schnell unterwegs. Zwischen 12.30 und 15 Uhr wurden Fahrzeuge, welche bei erlaubten 80 Stundenkilometer zu schnell fuhren, nach Passieren des Messgeräts im weiteren Verlauf kurz vor der Stadtgrenze Frankfurt einer Kontrolle unterzogen. Die Ordnungshüter ahndeten unter anderem drei Fahrverbote und schrieben zwei Anzeigen wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Ein 40-jähriger Mann aus Bulgarien mit festem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland konnte als Nachweis seiner Fahrerlaubnis lediglich einen portugiesischen Führerschein vorzeigen. Eine Berechtigung zum Führen von Kraftfahrzeugen im Inland war nach eingehender Prüfung nicht gegeben, weshalb die Weiterfahrt unterbunden und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet wurde. Ein 30-Jähriger ohne festen Wohnsitz wurde in seinem VW Touareg, an dem Ausfuhrkennzeichen angebracht waren, mit 142 Stundenkilometern gemessen. Von ihm wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.230 Euro einbehalten. Auf der Rückfahrt fiel einer Streifenbesatzung in der Waldstraße in Offenbach ein auffälliger E-Scooter auf. Bei diesem war das Schutzblech des Hinterrades nach oben geklappt, weshalb das dortige Kennzeichen nicht gänzlich zu sehen war. Der 49-jährige Verkehrsteilnehmer stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Daher musste der Mann, der selbst angab erst kürzlich Gast bei der Polizei Südosthessen gewesen zu sein, mit zur nahegelegenen Station. Eine Überprüfung ergab, dass die letzte Blutentnahme wegen des Verdachts des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss tatsächlich erst im Oktober 2023 durchgeführt wurde. Es wurde nun erneut ein Strafverfahren eingeleitet.

4. Zeugen nach Einbruch in Schaustellerfahrzeuge gesucht! - Linsengericht/Altenhaßlau

(fg) Auf einem Lagerplatz für Schaustellerfahrzeuge waren Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch zugange und hebelten einen LKW-Auflieger für ein Schießbudengeschäft, zwei Container sowie eine Holzhütte auf. Die Eindringlinge entwendeten mehrere Luftgewehre sowie Stromkabel. Es entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro. Zeugen, die zwischen Dienstagabend, 19 Uhr und Mittwochnachmittag, 14 Uhr, Beobachtungen in der Lagerhausstraße gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06051 827-0 bei der Polizei in Gelnhausen.

5. Polizei nahm 16-Jährigen vorläufig fest: Ermittlungen wegen Körperverletzung, Diebstahl und Nötigung - Bad Orb

(fg) Wegen mehrere Delikte ermittelt die Bad Orber Polizei nach der vorläufigen Festnahme eines 16-Jährigen am Mittwochabend in Höhe des Busbahnhofes in der Austraße. Gegen 19.45 Uhr soll der Jugendliche einen Taxifahrer, der am Busbahnhof auf Fahrgäste wartete, angesprochen und eine Fahrt nach Lohrhaupten gefordert haben. Im weiteren Verlauf soll der 16-Jährige das Handy des Taxi-Fahrers an sich genommen haben. Laut dem Taxifahrer habe der junge Mann gesagt, dass er es zurückbekomme, sobald er 20 Euro bezahle. Kurz darauf gab der bis dato Unbekannte das Mobiltelefon zurück und soll dem Taxifahrer hierbei mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der 73-Jährige aus Bad Soden-Salmünster zog sich leichte Verletzungen zu. In Tatortnähe soll der Festgenommene in der Bahnhofstraße die Beifahrertür eines haltenden VW Caddy aufgerissen und ebenfalls Bargeld gefordert haben. In der Austraße soll der 16-Jährige einem Radfahrer nach dessen Angaben absichtlich in den Weg gerannt sein, sodass dieser beinahe gestürzt wäre. Hiernach soll der Jugendliche ebenfalls Bargeld gefordert haben. Eine herbeigeeilte Polizeistreife nahm den Tatverdächtigen, der für die geschilderten Vorfälle verantwortlich sein soll, vorläufig fest. Da der Tatverdächtige offenbar unter Drogeneinfluss stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Im Anschluss wurde er in die Obhut eines Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizei ermittelt nun in mehreren Fällen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06052 9148-0 auf der Wache der Polizeistation in Bad Orb zu melden.

