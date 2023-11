Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Vorabmeldung zum Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Donnerstag, den 02.11.2023

Offenbach (ots)

Feuer in Firmengebäude - Offenbach

(neu) Nach einem Brand in einem mehrstöckigen Firmengebäude am frühen Donnerstagmorgen in der Strahlenberger Straße in Offenbach hat der polizeiliche Staatsschutz die weiteren Ermittlungen zur Ursache übernommen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei dürfte das Feuer gegen 1.30 Uhr im Treppenhaus vorsätzlich gelegt worden sein, eine politische Motivation kann aktuell nicht ausgeschlossen werden. In dem Haus an der Stadtgrenze zu Frankfurt haben unter anderem mehrere türkische Vereine ihre Geschäftsräume.

Gleichwohl ermittelt die Kriminalpolizei in alle Richtungen und hat hierzu eine eigene Arbeitsgruppe gebildet. Dank des sofortigen Eingreifens der Offenbacher Feuerwehr blieb es bei geringem Sachschaden, der auf rund 1.500 Euro geschätzt wird. Menschen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.

Zeugen, welche in der Zeit vor 1.30 Uhr verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

02.11.2023, Offenbach, Pressestelle, Rudi Neu

