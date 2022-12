POL-S: Beim Abbiegen mit Stadtbahn kollidiert - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots) - Für Samstagnachmittag (24.12.2022) war in der Auferstehungskirche Möhringen ein evangelischer Familiengottesdienst geplant, der in der ARD live übertragen werden sollte. Auf Grund von Hinweisen wurde bekannt, dass die Gruppierung "Aufstand der letzten Generation" die Übertragung medienwirksam stören wollte. Der Gottesdienst wurde daher bereits am Vortag (23.12.2022) aufgezeichnet und an ...

mehr