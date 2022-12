Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Störung von Weihnachtsgottesdienst verhindert

Stuttgart-Möhringen (ots)

Für Samstagnachmittag (24.12.2022) war in der Auferstehungskirche Möhringen ein evangelischer Familiengottesdienst geplant, der in der ARD live übertragen werden sollte. Auf Grund von Hinweisen wurde bekannt, dass die Gruppierung "Aufstand der letzten Generation" die Übertragung medienwirksam stören wollte. Der Gottesdienst wurde daher bereits am Vortag (23.12.2022) aufgezeichnet und an Stelle der Liveübertragung ausgestrahlt. An Heiligabend fanden sich gegen 15.00 Uhr acht Personen der Gruppierung vor der verschlossenen Kirche ein, woraufhin das Pfarramt die Polizei verständigte. Die eingesetzten Beamten stellten bei ihrem Eintreffen noch zwei potentielle Störer fest, welche nach Erteilung eines Platzverweises entlassen wurden.

