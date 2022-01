Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Heinsberg (ots)

Am Freitag, 14. Januar, kam es gegen 6 Uhr zu auf der Borsigstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pedelecfahrer schwer verletzt wurde. Ein 53 Jahre alter Mann aus Geilenkirchen fuhr mit seinem Pkw VW aus Richtung Karl-Arnold-Straße in Fahrtrichtung Industrieparkstraße. Als er nach links in eine Zufahrt abbiegen wollte, übersah er offenbar den entgegenkommenden Pedelecfahrer. Dieser, ein 36-jähriger Heinsberger, wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Der 53-Jährige blieb unverletzt.

