POL-LIP: Lemgo. Räuberische Erpressung auf Spielplatz.

Auf einem Spielplatz an der Henckelstraße wurde ein 13-Jähriger am Dienstagnachmittag (21.11.2023) von drei unbekannten Jugendlichen beraubt. Der Junge aus Lemgo hielt sich gegen 17.40 Uhr auf dem Spielplatz auf, als er nach ersten Erkenntnissen von einem der Unbekannten festgehalten wurde. Ein weiterer Jugendlicher aus der Gruppe habe ein Messer gezogen, damit seine Wertsachen gefordert und ihn ins Gesicht geschlagen. Der 13-Jährige übergab daraufhin etwas Bargeld an die Täter und lief davon, als sie von ihm abließen. Durch den Vorfall wurde der Lemgoer leicht verletzt. Zwei der Jugendlichen, die beide ca. 15 -17 Jahre alt gewesen sein sollen, können wie folgt beschrieben werden: Eine Person habe sehr kurze, schwarze Haare und war mit einer schwarzen Weste, dunklen Schuhen sowie Handschuhen bekleidet. Der Jugendliche, der mit dem Messer drohte, habe braune Haare, die im Nacken etwas länger sein sollen, und trug eine Cappy sowie Nike-Schuhe. Zeugenhinweise zur räuberischen Erpressung richten Sie bitte telefonisch unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 6.

