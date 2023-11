Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Bezirksdienstbeamter telefonisch vorübergehend nicht erreichbar.

Lippe (ots)

Aufgrund einer Störung der Telefonanlage ist der Bezirksdienstbeamte für den Bereich Lügde voraussichtlich bis mindestens 29.11.2023 nicht telefonisch erreichbar. Ihre Anliegen an Polizeihauptkommissar Marcel Schenk richten Sie in dieser Zeit bitte telefonisch an die Blomberger Polizeiwache, Rufnummer 05235 96930. In dringenden Notfällen wählen Sie bitte immer den Notruf 110.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell