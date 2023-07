BPOLI-WEIL: Geschädigte Männer gesucht

Neuenburg am Rhein (ots) - Zwei Menschen ohne Ausweise sind bei einer Schleusung aus Frankreich in Neuenburg am Rhein durch die Bundespolizei entdeckt worden. Gegen einen 46-Jährigen wird wegen des Vorwurfs des Einschleusens von Ausländern ermittelt. Der in Spanien lebende algerische Staatsangehörige geriet am Dienstagnachmittag (04.07.2023) in Neuenburg am Rhein in ...

