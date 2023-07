BPOLI-WEIL: Seit vier Jahren auf der Flucht - Bundespolizei nimmt Drogenhändler im Fernzug fest

Neuhaus (ots) - Bei einer Kontrolle an der Schweizer Grenze stellte die Bundespolizei einen mit Haftbefehl gesuchten Mann fest. Da er nicht im Besitz von Barmitteln war, sprangen Freunde ein und so konnte er die offene Geldstrafe in Höhe von über 2000 Euro begleichen. Am späten Sonntagabend, den 2. Juli 2023, kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den deutschen Staatsangehörigen am Übergang Neuhaus. Bei der ...

