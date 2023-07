Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei deckt Schleusung bei Neuenburg am Rhein auf

Neuenburg am Rhein (ots)

Zwei Menschen ohne Ausweise sind bei einer Schleusung aus Frankreich in Neuenburg am Rhein durch die Bundespolizei entdeckt worden. Gegen einen 46-Jährigen wird wegen des Vorwurfs des Einschleusens von Ausländern ermittelt.

Der in Spanien lebende algerische Staatsangehörige geriet am Dienstagnachmittag (04.07.2023) in Neuenburg am Rhein in eine Kontrolle der Bundespolizei. Neben dem Fahrer befanden sich noch zwei weitere aus Algerien stammende 49 und 52 Jahre alte Personen im Fahrgastraum. Die beiden Männer konnten keine Ausweisdokumente vorlegen, die zur Einreise berechtigten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg wurde beim zuständigen Amtsgericht ein Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Schleuser beantragt. Der Haftbefehl wurde erlassen und unter Auflage der Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 4.500 Euro außer Vollzug gesetzt. Die beiden Geschleusten wurden wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise nach Deutschland ebenfalls zur Anzeige gebracht und im Anschluss zur Ausländerbehörde weitergeleitet.

