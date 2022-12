Feuerwehr Essen

FW-E: Müllcontainer brennen auf Schulhof - Brand greift auf Schulgebäude über

Essen-Stadtwald, Oberstraße Ardeyschule, 01.12.2022, 22:38 Uhr (ots)

Gestern Abend (01.12.2022) alarmierten Anrufer die Feuerwehr Essen über den Notruf 112 zu einem Müllcontainer Brand auf dem Schulhof der Ardeyschule (Grundschule). Noch auf der Anfahrt der ersten Kräfte gingen mehrere Notrufe in der Leitstelle ein, sodass weitere Kräfte alarmiert wurden. Beim Eintreffen sahen die Einsatzkräfte einen massiven Flammenschein unmittelbar an der Fassade des Schulgebäudes. Hier brannten zwei Müllcontainer in voller Ausdehnung. Durch die enorme Wärmestrahlung waren bereits die Fensterscheiben im Erdgeschoss sowie im ersten Obergeschoss geplatzt und die Flammen hatten auf Mobiliar des Klassenzimmers im Erdgeschoss übergegriffen. Umgehend wurden eine Kontrolle des Gebäudes sowie eine Brandbekämpfung mit zwei Trupps unter Atemschutz und zwei Strahlrohren eingeleitet. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine weitere Brandausbreitung verhindert werden. Nach den erfolgten Löscharbeiten wurde das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Zwei Klassenräume sind aktuell durch Flammen und Brandrauch nicht nutzbar. Der Schulbetrieb konnte nach Rücksprache mit der Schule am heutigen Tag durch interne Verschiebungen der Klassen stattfinden. Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschzug für rund zwei Stunden im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (CR)

