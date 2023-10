POL-HR: Wabern - Mountainbike vor Kirche gestohlen

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 16.10.2023: Wabern Einbruch in Wohnung Tatzeit: Montag, 09.10.2023, 13:00 Uhr bis Freitag, 13.10.2023, 16:37 Uhr Unbekannte sind in dem angegebenen Tatzeitraum in eine Einliegerwohnung im Erdgeschoss eines Wohnhauses im Blumenweg in Wabern eingebrochen. Hier entwendeten die unbekannten Täter ein Laptop und weitere elektronische Gerätschaften. Die ...

mehr