POL-HR: Schwalmstadt-Treysa - Auto zerkratzt

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 13.10.2023: Neukirchen-Riebelsdorf Sachbeschädigung an Linienbus Tatzeit: Samstag, 30.09.2023, 23:15 Uhr bis Montag, 02.10.2023, 04:10 Uhr Unbekannte haben am vergangenen Wochenende einen Linienbus am sogenannten "Alten Bahnhof" in der Straße "Am Mühlberg" in Neukirchen-Riebelsdorf beschädigt. Die unbekannten Täter haben hierbei mehrere große ...

mehr