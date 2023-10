Polizei Homberg

POL-HR: Wabern - Zwei Autos aufgebrochen - Täter machten keine Beute

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 16.10.2023:

Wabern

Zwei Autos aufgebrochen

Tatzeit: Freitag, 13.10.2023, 15:00 Uhr bis Samstag, 14.10.2023, 02:00 Uhr

Unbekannten haben im oben angegebenen Tatzeitraum einen grauen VW Passat in der Straße "Am Eck" in Wabern aufgebrochen. Die unbekannten Täter schlugen hierbei die hintere Dreiecksscheibe ein. Das weitere Öffnen des Autos misslang allerdings, sodass die unbekannten Täter in der Folge ohne Beute abzogen. Der entstandene Sachschaden wird auf 500,- EUR geschätzt.

Ein zweites Auto wurde in der Zeit von Samstag, 14.10.2023, 02:00 Uhr bis Samstag, 14.10.2023, 10:30 Uhr in der Raiffeisenstraße in Wabern aufgebrochen. Hier wurde ein grauer VW Golf durch die unbekannten Täter angegangen indem ebenfalls die Scheibe eingeschlagen wurde. Die unbekannten Täter entwendeten daraufhin einen Rucksack aus dem Auto, der dann allerdings im nahen Umfeld wieder aufgefunden werden konnte. In dem Rucksack befanden sich keine Wertgegenstände, sodass auch in diesem Fall die unbekannten Täter ohne Beute vom Tatort flüchteten. Auch hier wird der Sachschaden auf 500,- EUR geschätzt.

In beiden Fällen ermittelt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Fritzlar.

Hinweise bitte unter Telefon 05622/9966-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell