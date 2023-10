Polizei Homberg

POL-HR: Neukirchen-Riebelsdorf - Sachbeschädigung an Linienbus

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 13.10.2023:

Neukirchen-Riebelsdorf

Sachbeschädigung an Linienbus

Tatzeit: Samstag, 30.09.2023, 23:15 Uhr bis Montag, 02.10.2023, 04:10 Uhr

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende einen Linienbus am sogenannten "Alten Bahnhof" in der Straße "Am Mühlberg" in Neukirchen-Riebelsdorf beschädigt.

Die unbekannten Täter haben hierbei mehrere große Glasscheiben sowie die komplette Verglasung der hinteren Bustür zerstört. Im Innenraum des Buses konnten einige Steine vorgefunden werden, sodass derzeit davon ausgegangen wird, dass die unbekannten Täter die Glasscheiben mit diesen Steinen eingeworfen haben. Bei dem weißen Linienbus mit Marburger Kennzeichen handelt es sich um die Marke Iveco vom Typ Crossway Low Entry.

Der Sachschaden wird derzeit auf 5000,- EUR geschätzt.

Die Polizeistation Schwalmstadt ermittelt im vorliegenden Fall.

Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06691/943-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

