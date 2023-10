Polizei Homberg

POL-HR: Knüllwald-Remsfeld - Geldautomatensprengung - Täter flüchtig

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 13.10.2023:

Knüllwald-Remsfeld

Geldautomatensprengung

Tatzeit: Freitag, 13.10.2023, 02:57 Uhr

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht gegen 02:57 Uhr einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in der Hauptstraße in Knüllwald-Remsfeld gesprengt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind mindestens zwei unbekannte Täter dabei in die Bankfiliale eingedrungen und führten mittels Festsprengstoff zwei Sprengungen kurz hintereinander durch. Anwohner wurden auf den Vorfall aufmerksam und verständigten die Polizei.

Unmittelbar nach den Sprengungen flüchteten die unbekannten Täter aus dem Bankgebäude und wurden durch weitere unbekannte Täter mit einem dunklen hochmotorisierten Fluchtfahrzeug aufgenommen, welches in Richtung Autobahn flüchtete.

Die unbekannten Täter haben dabei in der Bankfiliale einen erheblichen Sachschaden angerichtet und nach ersten Erkenntnissen augenscheinlich auch eine unbestimmte Summe Bargeld erbeuten können. Die Höhe des geschätzten Sachschadens wird mit 300.000,- EUR angegeben.

Es befanden sich auch sogenannte "Entschärfer" des Hessischen Landeskriminalamtes vor Ort im Einsatz. Nachdem diese weitere Gefahren ausschließen konnten, erfolgte die Tatortaufnahme durch die Kriminalpolizei Homberg vor Ort und die Arbeit der Spurensicherung. Diese Maßnahmen dauern aktuell vor Ort noch an.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen brachten bisher keinen Erfolg.

Weitere Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

