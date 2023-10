Polizei Homberg

POL-HR: Unbekannte brachen in ein Wirtschaftsgebäude des Freizeitgeländes "Zum Silbersee" in Frielendorf ein und erbeuteten Bargeld.

Homberg (ots)

Frielendorf

Tatzeit: Sonntag, 08.10.2023, 19:30 Uhr bis Dienstag, 10.10.2023, 07:19 Uhr

Unbekannte sind im angegeben Tatzeitraum in ein Wirtschaftsgebäude am Silbersee in Frielendorf eingebrochen. Dazu verschafften sie sich auf unbekannte Art und Weise Zutritt zum Verkaufsraum und gelangten über diesen in einen Nebenraum. Dort wurde ein Schrank geöffnet und aus diesem Bargeld im unteren vierstelligen Bereich entnommen. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Über die Höhe des Sachschadens liegen derzeit noch keine Informationen vor.

Die Polizeistation Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter 05681/774-0.

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell