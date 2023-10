Polizei Homberg

POL-HR: Neuental-Bischhausen - Einbruch in Gewerbebetrieb - Täter flüchten ohne Beute

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 13.10.2023:

Neuental-Bischhausen

Einbruch in Gewerbebetrieb - Täter flüchten ohne Beute

Tatzeit: Dienstag, 10.10.2023, 16:45 Uhr bis Mittwoch, 11.10.2023, 07:25 Uhr

Unbekannte sind von Dienstag auf Mittwoch in einen Gewerbebetrieb für Landtechnik in der Bischhäuser Straße in Neuental-Bischhausen eingebrochen.

Die unbekannten Täter hebelten eine seitlich gelegene Werkstatttür auf und gelangten so in das Objekt. Anschließend wurde in den Büroräumen sämtliche unverschlossenen Stahlschränke und Schreibtische durchsucht. In einem Lagerraum wurde ein Stahlschrank durch die unbekannten Täter aufgehebelt und ebenfalls durchsucht.

Schlussendlich flüchteten die unbekannten Täter ohne Beute aus dem Objekt.

Der Sachschaden wird auf 500,- EUR geschätzt.

Die Kriminalpolizei Homberg ermittelt.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell