POL-NB: Mitten am Tag mit 2,76 Promille unterwegs - Fahrzeugführer dank aufmerksamer Zeugin gestoppt

Waren (ots) - Am 23.07.2023 gegen 17:00 Uhr wurden die Beamten des Polizeihauptreviers Waren zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in 17192 Warenshof gerufen. Eine aufmerksame Dame hatte die Polizei informiert, da in die Wohnung ihres Vermieters eingebrochen wurde sowie in ihre Wohnung versucht wurde, einzubrechen. Während die Dame auf die Polizei wartete, hörte sie ...

mehr