Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigungen an 21 Fahrzeugen

Neubrandenburg (ots)

In der Nacht vom 23.07.2023 zum 24.07.2023 wurden zahlreiche Fahrzeuge im Neubrandenburger Vogelviertel beschädigt. Nach bisherigem Kenntnisstand haben bislang unbekannte Täter insgesamt 21 Fahrzeuge beschädigt, in dem sie die Spiegel abgetreten haben. In einigen Fällen wurde auch gegen die Karosserie getreten und die Fahrzeuge so beschädigt. Betroffen sind Fahrzeuge, die am Straßenrand, aber auch unterm Carport standen. Die Täter sind durch sämtliche Straßen des Vogelviertels gezogen, wobei insbesondere die Fahrzeuge in der Eulenstraße, Straußstraße, Kranichstraße und Adlerstraße betroffen sind. Der entstandene Schaden wird bisher auf mindestens 20.000 Euro geschätzt.

Der Tatzeitraum kann auf den heutigen 24.07.2023 in der Zeit von 03:00 bis 05:00 Uhr eingegrenzt werden. Die Ermittlungen wurden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg aufgenommen. Wir suchen Zeugen. Wer in den heutigen Morgenstunden im Vogelviertel auffällige Personen gesehen hat, die gegen Fahrzeuge und insbesondere Fahrzeugspiegel getreten haben oder andere sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell