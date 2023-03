POL-NOM: Sachbeschädigung durch Graffiti-Sprühen

Einbeck (ots) - Einbeck (rod) Am vergangenen Wochenende brachen bislang unbekannte Täter in ein Teppichgeschäft in der Hullerser Straße in Einbeck ein. Die Täter gelangten dabei über ein Fenster in das Geschäft und entwendeten dort Bargeld. Durch den Einbruch entstand ein Gesamtschaden von ca. 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei Einbeck entgegengenommen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

