Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigungen in der Friedensstraße

Waren (ots)

In der Nacht vom 23.07.2023 zum 24.07.2023 ist es zu Sachbeschädigungen in der Innenstadt von Waren gekommen. Bislang unbekannte Täter haben sämtliche Mülleimer in der Friedensstraße aus ihren Halterungen gerissen. Diese wurden durch die Beamten wieder befestigt. Des Weiteren wurden Blumentöpfe, Fahrradständer und Stühle vor Cafés umgestoßen. Der Großteil konnte hier auch durch die Beamten beräumt werden.

Gegen 02:50 Uhr wurde die Brandmeldeanlage eines Geldinstitutes in der Friedensstraße in Waren ausgelöst. Bislang unbekannte Täter haben mit Steinen die Außenscheiben beschädigt und blaue Farbe an die Außenfassade beschmiert. Zudem haben die Beamten geschmolzene blaue Plastik auf dem Fußboden des Vorraumes sowie abgebrannte blaue Plastikreste auf dem Tastenfeld des SB-Automaten festgestellt. Der so entstandene Sachschaden beträgt mindestens 1.000 Euro.

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr waren im Einsatz. Bei der Anfahrt konnten sie in der Friedensstraße zwei Regeneinläufe feststellen, die aus den zugehörigen Schächten genommen wurde. Beide Regeneinläufe konnten in der Umgebung aufgefunden und durch die Kameraden wieder in die Schächte gelegt werden.

Die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigungen wurden aufgenommen. Dazu werden Zeugen gesucht. Wer in der Nacht vom 23.07.2023 zum 24.07.2023 in der Innenstadt von Waren und insbesondere in der Friedensstraße auffällige Personen gesehen hat oder andere sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigungen oder möglichen Tatverdächtigen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in waren unter 03991-176 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

