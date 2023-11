Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Mann an Kreuzung von Unbekanntem angegriffen.

Lippe (ots)

An der Kreuzung Hohenrenner Weg/Ostring wurde ein 64-jähriger Mann am Dienstagnachmittag (21.11.2023) von einem Unbekannten attackiert. Der Blomberger beabsichtigte gegen 14.20 Uhr die Fußgängerampel an der Kreuzung in Richtung Ortszentrum zu überqueren, als ein unbekannter Mann unvermittelt auf ihn zuging und ihn nach ersten Erkenntnissen ins Gesicht schlug und in den Bauch trat. Zusätzlich bedrohte ihn der Angreifer, bevor er zu Fuß in Richtung Schulzentrum flüchtete. Der 64-Jährige wurde leicht verletzt und meldete den Vorfall anschließend bei der Polizei. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: ca. 18-25 Jahre alt, ca. 1,70-1,80 m groß, dunkle Haare, trug eine schwarze Jacke und Jogginghose sowie Turnschuhe. Zeugen, die Hinweise zur Körperverletzung oder zur Identität des Täters geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 5 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell