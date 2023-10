Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Eierwürfe auf Israel-Flagge + in Tankstelle eingebrochen + Kleinkind von Fahrzeug erfasst + Damenrad gestohlen + und weitere

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg- Eierwürfe auf Israel-Flagge

Vier Jugendliche warfen am Samstag (14.10.2023) mehrere Eier gegen eine Fensterscheibe, in der eine Israel-Flagge hing. Erstmals wurden die Jugendlichen gegen 16:00 Uhr im Mehrfamilienhaus in der Straße "Bei St. Jost" gemeldet. Dort versuchten sie offenbar herauszufinden, wem die Flagge gehörte, verließen jedoch schlussendlich das Haus. Gegen 18:15 Uhr meldete ein Zeuge, Eierwürfe gegen das Fenster, in dem besagte Flagge hing. Die Jugendlichen flüchteten nach den Würfen unerkannt. Hinweise erbittet der Staatsschutz der Marburger Kriminalpolizei unter Telefonnummer 06421/4060.

Lohra- in Tankstelle eingebrochen

In der vergangenen Nacht (16.10.2023) brachen Unbekannte in die ESSO- Tankstelle in der Gladenbacher Straße ein. Die Täter hatten es auf Tabakwaren abgesehen. Gegen 03:30 Uhr brachen sie gewaltsam die Eingangstür zum Verkaufsraum der Tankstelle auf. Zwei Unbekannte machten sich im Verkaufsraum zu schaffen, während ein Dritter in einem Fluchtfahrzeug vor der Tankstelle wartete. Aus der Auslage ließen die Diebe eine noch unbestimmte Anzahl Zigaretten mitgehen. Der Schaden wird mit mindestens 15.000 Euro beziffert. Zeugen berichteten der Polizei von einer dunklen Limousine, möglicherweise einem VW Passat oder Arteon, mit dem die Täter in Richtung Rollshausen flüchteten. Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen, Kennzeichen oder Personen erbittet die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Stadtallendorf- Kleinkind von Fahrzeug erfasst

Aufgrund mehrerer Kinder auf der Fahrbahn der Straße "Kronring" hielt eine 44-Jährige ihren Audi gestern Abend (15.10.2023), gegen 18:10 Uhr an. Als die Gruppe die Fahrbahn verlassen hatte, fuhr die Frau mit ihrem Q2 an, als plötzlich ein 3-Jähriger hinter einem geparkten Autoheraus auf die Straße lief. Das aus Stadtallendorf stammende Kleinkind wurde vom Auto erfasst und stürzte zu Boden. Leicht verletzt brachten Rettungskräfte den Jungen in ein Krankenhaus. Der Schaden am Q2 wird mit 1.000 Euro beziffert.

Marburg- Damenrad gestohlen

Zwischen 13:30 Uhr und 15:10 Uhr stahlen Unbekannte am Sonntag (15.10.2023) ein rotes Damenrad in der Gutenbergstraße. Die Diebe zerstörten das Kabelschloss mit dem das Bike angebunden war, schnappten sich das Damenrad des Herstellers Kalkhoff und flüchteten. Der Schaden wird mit 320 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Polizeistation in Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Marburg- Rolltor hält Einbruchsversuchen stand

Ein beschädigtes Rolltor wurde der Marburger Polizei am Samstagabend (14.10.2023), gegen 22:50 Uhr gemeldet. Zuvor hatten Unbekannte offenbar gegen die Plexiglasscheibe eines Rolltors des Bidlungszentrums in der Afföllerstraße geschlagen, vermutlich um in das Gebäude zu gelangen. Die Scheibe wurde beschädigt, den Dieben gelang es jedoch nicht in das Gebäude einzudringen. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeistation in Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Marburg - Jugendliche schlagen zu

Eine Gruppe Jugendlicher griff am Samstagnachmittag (14.10.2023) einen 15-Jährigen in der Biegenstraße an. Dieser war um 15:20 Uhr auf dem dortigen Gehweg unterwegs, als die Jugendliche, die als 14-16 Jahre alt beschrieben wurden, auf ihn einschlugen und traten. Der aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf stammende 15-Jährige trug Verletzungen im Gesicht davon. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise: Wer kann die Auseinandersetzung mitbekommen? Wer kann Hinweise zu den Jugendlichen geben? Diese sollen 170 cm - 180 cm groß sein, zwei Personen waren etwas kleiner. Einer trug eine graue Jacke und eine schwarze Jeans. Ein weiterer eine hellblaue Trainingsjacke, Jeans und dunkle Sneakers. Laut Zeugen hatten die Jugendlichen ein südländisches Aussehen. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Marburger Polizei unter Telefonnummer 06421/4060 in Verbindung zu setzen.

Gladenbach - Trickdieb klaut Rucksack

Eine 57-Jährige hatte am Samstag (14.10.2023) ihren Einkauf erledigt und war zurück zu ihrem Fahrzeug gegangen, welches auf dem Rewe-Parkplatz in der Kirchbergstraße stand. Dort verwickelte ein junger Mann die Frau in ein Gespräch. Offenbar in einem unbeobachteten Moment griff der Unbekannte in den grauen Mercedes und stahl vom Beifahrersitz die Handtasche der 57-Jährigen. Im Anschluss flüchtete er zu Fuß. Neben Bargeld befanden sich verschiedenste Karten und ein Mobiltelefon in der Tasche. Der Dieb soll 170 cm sein und ein asiatisches Erscheinungsbild haben. Er war bekleidet mit einer beigen Hose und schwarzer Jacke, zudem trug er eine Basecap. Wer hat den Unbekannten gegen 10:00 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz gesehen? Wer kann Hinweise zu dessen Identität geben? Zeugen werden gebeten, die Marburger Polizei unter Telefonnummer 06421/4060 zu kontaktieren.

Marburg-Ockershausen- Carport beschädigt

Im Zeitraum zwischen Mittwoch (11.10.2023), 20:00 Uhr und Freitag (13.10.2023), 17:30 Uhr touchierte ein Unbekannter ein Carport in der Graf-von-Stauffenberg-Straße und hinterließ einen 500 Euro teuren Schaden. Ohne sich um diesen zu kümmern, flüchtete der Unbekannte. Zeugenhinweise erbittet die Polizeistation in Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

