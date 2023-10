Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Wildtiere gequält- Polizei sucht Zeugen + Handy geraubt + Seniorin beklaut + in Tierheim eingebrochen + und weitere...

Marburg-Biedenkopf (ots)

Biedenkopf- Wildtiere gequält- Polizei sucht Zeugen

Bereits seit den Sommermonaten ermittelt die Biedenkopfer Polizei in mehreren Fällen wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz.

Zwischen dem 09.06.2023 und dem 13.07.2023 drangen bislang Unbekannte auf das Gelände des Wildgeheges neben der B255 in Richtung der Sackpfeife ein.

Insgesamt quälten die Unbekannten in diesem Zeitraum mindestens drei Wildtiere mit spitzen Gegenständen und verletzten zwei Waschbären schwer, ein Fuchs verendete in Folge der zugefügten Verletzungen.

Die Polizei bitte um Zeugenhinweise:

- Wem sind in den Sommermonaten 2023, insbesondere im Juni und Juli, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Geheges, in dem Jungtiere "aufgepeppelt" und dann wieder in die Freiheit entlassen werden, aufgefallen?

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Biedenkopf unter der Telefonnummer 06461/92950 in Verbindung zu setzen.

Wetter: Handy geraubt

Dienstagnachmittag (10.10.2023) war ein 14-Jähriger zu Fuß im Bereich der Bushaltestelle im Tannenweg unterwegs, als ein unbekannter Jugendlicher ihn in ein Gespräch verwickelte. Beide gingen gemeinsam einige Meter entlang der Straße. Plötzlich forderte der Unbekannte den 14-Jährigen zur Herausgabe seiner Wertsachen auf. Nachdem dieser der Aufforderung nicht nachkam, schlug der Unbekannte zweimal zu. Aus Angst übergab der Teenie sein Handy. Unter Drohung ihn abzustechen, forderte der Unbekannte sodann die PIN für das Smartphone sowie weitere persönliche Daten. Im Anschluss flüchtete der unbekannte Täter in Richtung Bahnhofstraße. In diesem Zusammenhang sucht die Marburger Kriminalpolizei nach Zeugen:

- Wer hat die Tat am Dienstag zwischen 14:15 Uhr und 14:30 Uhr mitbekommen? - Wer kann Hinweise zu dem bislang Unbekannten geben, der als 165 cm - 170 cm groß, mit kurzen hellen / blonden Haaren beschrieben wird? Er sprach deutsch ohne Akzent. Bekleidet war er mit einem weißen Pulli mit grüner Schrift auf dem Rücken, Jeans, sowie schwarzen Schuhen mit roter Sohle. Er führte Kopfhörer mit sich. - Wer hat den Täter in Richtung Bahnhofstraße weglaufen sehen? - Wer kann Hinweise zum Verbleib des Handy Xiaomi A1+ geben?

Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Stadtallendorf: Seniorin beklaut

Während ihres Einkaufs im Lidl-Markt in der Bahnhofstraße wurde eine 81-Jährige Opfer dreister Diebe. Die Seniorin hatte ihre Handtasche in den Einkaufswagen gehangen. In einem unbeobachteten Moment griffen die Langfinger in die Tasche und stahlen die Geldbörse, in der sich neben rund 150 Euro Bargeld mehrere Karten befanden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Taschendiebstahls aufgenommen. Wem sind verdächtige Personen am Mittwochmorgen (11.10.2023), gegen 09:30 Uhr im Bereich des Lebensmittelmarktes aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Stadtallendorf unter der Telefonnummer 06428/93050.

Marburg-Cappel: in Tierheim eingebrochen

Unbekannte drangen zwischen Mittwoch (11.10.2023), 17:00 Uhr und Donnerstag (12.10.2023), 07:20 Uhr in die Räumlichkeiten des Tierheims in der Straße Bahnhaus ein. Auf dem Gelände brachen sie eine Nebeneingangstür auf und gelangten in das Gebäude. Sie stahlen Bargeld und Papierunterlagen. Der Schaden wird mit 1.300 Euro beziffert. Hinweise zu den unbekannten Dieben erbittet die Marburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06421/4060.

Marburg- Unfall fordert zwei Leichtverletzte

Gestern Morgen (12.10.2023), gegen 06:50 Uhr, fuhr ein 49-Jähriger mit seinem Renault auf der K34 von Bauerbach in Richtung der Landesstraße 3088. An der Kreuzung K34/L3088/K35 beabsichtigte er diese in Richtung Schröck zu passieren. Hierbei übersah der Clio-Fahrer offenbar eine vorfahrtsberechtigte VW-Fahrerin, die mit ihrem grauen Polo auf der L3088 in Richtung Marburg unterwegs war. Im Kreuzungsbereich krachten die beiden Autos ineinander. Der aus Marburg stammende Clio-Fahrer und die aus Rauschenberg stammende 58-jährige VW-Fahrerin verletzten sich leicht. Sie wurden zu Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Autos wurden erheblich beschädigt. Die Polizei beziffert den Gesamtunfallschaden mit 20.000 Euro.

Marburg- Unfallflucht am UKGM

Offenbar beim Ein- oder Ausparken streifte ein Unbekannter einen auf dem Parkdeck des UKGM Marburg abgestellten Hyundai. Der rote i30 parkte zwischen 09:30 Uhr und 12:45 Uhr am Mittwoch (11.10.2023) auf dem Platz 10 der untersten Ebene. In diesem Zeitraum verursachte der Unfallfahrer einen 2.000 Euro teuren Schaden am hinteren linken Radlauf, sowie der Heckschürze. Hinweise erbittet die Polizeistation in Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Marburg-Cappel- Parkplatzrempler

Im Zeitraum, zwischen Montag (09.10.2023), 09:30 Uhr und Donnerstag (12.10.2023), 14:00 Uhr, touchierte ein Unfallfahrer einen in der Straße "Zum Rosengarten" abgestellten schwarzen Seat. Ohne sich um den 800 Euro teuren Schaden an der vorderen rechten Stoßstange des Ibizas zu kümmern, flüchtete der Unfallfahrer. Hinweise zu diesem oder seinem Fahrzeug erbittet die Polizeistation in Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

