POL-NE: Diebe stehlen Motorrad und Wohnmobil im Bereich Furth

In der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen (20./21.09.) haben bislang unbekannte Diebe ein Motorrad vom Typ BMW R 1250 GS aus einer Tiefgarage an der Wilhelmstraße gestohlen. Die Geländemaschine konnte noch im Laufe der Nacht von der Polizei sichergestellt werden. Hinweise auf die Täter liegen aber bislang noch nicht vor.

Nur wenige hundert Meter entfernt an der Broichstraße entwendeten Unbekannte ein Wohnmobil vom Typ Knaus K250L. Der silbergraue Kastenwagen auf Basis eines Fiat Ducato hatte das Kennzeichen NE-MO 567 und war am Fahrbahnrand abgestellt. Die Tat soll sich in der Zeit von Mittwoch (20.09.), 23:00 Uhr, bis Donnerstag (21.09.), 08:00 Uhr, ereignet haben.

Die Ermittler prüfen, ob es Zusammenhänge zwischen den Taten gibt und ob die verdächtigen Wahrnehmungen der beiden Fahrzeugbesitzer etwas mit den Diebstählen zu tun haben könnten.

Gegen 02:45 Uhr in der Nacht war der Halter des Wohnmobils wach geworden, weil sein Hund angeschlagen hatte. Da er keine Auffälligkeiten bemerkte, schenkte er dem zunächst keine weitere Beachtung. Der Eigentümer des Motorrades war gegen 04:00 Uhr durch zweimaliges Klingeln an seiner Wohnung geweckt worden. Auch er hatte im Anschluss keine weiteren Auffälligkeiten feststellen können.

Weiterhin prüfen die Ermittler in Neuss, ob ein schwarzer BMW mit belgischen Kennzeichen und ein schwarzer Mercedes Vito mit niederländischen Nummernschildern mit den Taten in Zusammenhang stehen. Die beiden Fahrzeuge waren einer Streifenbesatzung in derselben Nacht im Raum Aachen aufgefallen. Dem Fahrer des BMW war es gelungen sich gemeinsam mit dem Fahrer des Mercedes einer Kontrolle durch die Polizei zu entziehen. Der als gestohlen gemeldete Transporter konnte dagegen sichergestellt werden. Auf dessen Ladefläche hatten die Beamten dann zudem das gestohlene Motorrad aus Neuss gefunden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verbleib des Wohnmobils geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Wie Fahrzeugbesitzer ihr Zweirad vor Diebstahl sichern oder ihr Kraftfahrzeug vor einem Aufbruch schützen können, erklärt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

