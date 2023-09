Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei fasst Fahrraddieb

Kaarst (ots)

In der Nacht von Dienstag (19.09.), 22 Uhr, auf Mittwoch (20.09.), 08 Uhr, wurde aus einer verschlossenen Garage auf dem Storchenweg ein E-Bike entwendet, ohne das Schaden an dem elektronischen Garagentor entstanden war. Am Dienstagmorgen (20.09.) erstattete der rechtmäßige Eigentümer, ein 64- jähriger Kaarster, Anzeige bei der Polizei. Im Laufe des Vormittags wurde er dann auf ein Inserat im Internet aufmerksam. Sein E-Bike wurde dort zum Verkauf angeboten, woraufhin er sein Kaufinteresse bekundete und die Polizei informierte. Am Nachmittag, gegen 14:45 Uhr, kam es dann auf der Straße "Flachsbleiche" zu einem vereinbarten Treffen zwischen ihm und den Anbietern seines entwendeten Rads. Es erschienen ein 17- jähriger Kaarster sowie eine weitere männliche Person ähnlichen Alters mit dem gestohlenen Rad am vereinbarten Ort.

Als die beiden Tatverdächtigen die ebenfalls anwesenden Polizeibeamten registrierten, ergriffen sie fußläufig die Flucht.

Der Fluchtversuch des 17- Jährigen scheiterte. Er wurde zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen einer Polizeiwache zugeführt.

Das E-Bike konnte vor Ort an den Eigentümer übergeben werden.

Die Ermittlungen, insbesondere zum flüchtigen, zweiten Tatverdächtigen, dauern an und werden beim Kriminalkommissariat 23 geführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell