POL-NE: Pkw- Aufbrüche in Neuss

In der Nacht von Mittwoch (20.09.) auf Donnerstag (21.09.) kam es in Neuss zu mehreren Fällen von Pkw-Aufbrüchen.

Im Zeitraum von 21:00 (20.09.) bis 05:30 Uhr (21.09.) entwendeten Diebe aus einem auf der Arndtstraße geparkten Pkw eine Geldbörse. Donnerstagmorgen musste der Halter des Fahrzeugs nicht nur eine eingeschlagene Seitenscheibe feststellen, sondern auch Hebelspuren am Türgriff der Fahrertür. Auf der Düsseldorfer Straße stahlen Unbekannte zwischen 17:00 und 06:30 Uhr Werkzeug aus einem Fahrzeug, ohne Aufbruchspuren zu hinterlassen. Am Donnerstagmorgen, gegen 08:45 Uhr, klingelte es an der Tür eines 23- jährigen Neussers. Als er öffnete, teilte ihm ein Passant mit, an der Bushaltestelle Gnadentaler Allee persönliche Unterlagen und Kleidung von ihm aufgefunden zu haben. Daraufhin stellte der Neusser fest, dass aus seinem auf dem Abteiweg abgestellten Fahrzeug unter anderem ein Laptop sowie seine Geldbörse entwendet worden waren. Am Donnerstagvormittag (21.09.), zwischen 11:30 und 11:40 Uhr, wurde in einem Parkhaus auf der Breslauer Straße aus einem Auto eine Tasche entwendet. An dem Kofferraum, indem sich die Umhängetasche befand, wurden keine Aufbruchspuren festgestellt. Am Donnerstag, gegen 22:30 Uhr, ließ ein 32- jähriger Düsseldorfer seinen unverschlossenen Pkw auf dem Rheinwallgraben nur wenige Minuten unbeobachtet. Anschließend musste er unter anderem das Fehlen zweier Geldbörsen feststellen.

Das Kriminalkommissariat 14 hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen, prüft Zusammenhänge und sucht Zeugen. Personen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Das Auto ist kein Safe: Die Polizei möchte Sie dahingehend sensibilisieren, bei Verlassen Ihres Fahrzeuges keinerlei Wertgegenstände unbeaufsichtigt zurückzulassen. Denken Sie zudem daran, ihr Fahrzeug bei Verlassen ordnungsgemäß zu verschließen.

