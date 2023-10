Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Graffiti gesprüht + Kratzer in Autolack + Unfallflucht "Am Krekel"

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg- Graffiti gesprüht

Im Zeitraum zwischen Samstagabend (07.10.2023), 20:00 Uhr und Sonntagmittag (08.10.2023), 12:00 Uhr besprühten Unbekannte die aus Granit bestehende Außenfassade eines Wohnhauses in der Barfüßerstraße. Mit schwarzer Farbe brachten sie das Tag "Flo" an. Der Schaden wird mit 500 Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise zu den Sprayern geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060 in Verbindung zu setzen.

Marburg- Kratzer in Autolack

Die Besitzerin eines VWs stellte ihren orangefarbenen Golf am Dienstag (10.10.2023) gegen 17:15 Uhr auf dem Parkdeck der Adolf-Wein-Schule in der Weintrautstraße ab. Als sie rund 1,5 Stunden später zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie, dass Unbekannte in diesem Zeitraum die Fahrertür des VWs zerkratzt hatten. Der Schaden wird mit 500 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Marburg- Unfallflucht "Am Krekel"

Mittwoch (11.10.2023) kam es zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des Gesundheitszentrum Marburgs. Zwischen 07:45 Uhr und 15:45 Uhr parkte ein grauer Dacia in der Doppelreihe vor dem Gesundheitszentrum. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken neben dem Duster beschädigte ein Unbekannter diesen an der hinteren linken Fahrzeugtür und dem Kotflügel. Ohne sich um den 3.000 Euro teuren Schaden zu kümmern, flüchtete der Unfallfahrer. Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell