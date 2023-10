Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: rechtsradikale Symbole geschmiert + Briefkasten zerstört + Polizei sucht Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung + und weitere

Marburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf- rechtsradikale Symbole geschmiert

Unbekannte haben in den Staub der Motorhaube eines Feuerwehrautos mehrere rechtsradikale Symbole geschmiert. Unter anderem schmierten sie SS-Runen, die Zahlen 88, sowie ACAB in den Staub. Festgestellt wurden die Schmierereien am Montagmorgen (09.10.2023), um 10:15 Uhr. Das Auto stand während dieser Zeit am Festplatz in der Philipp-Dux-Straße. Die Polizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit dem Staatsschutz der Marburger Kriminalpolizei unter Telefonnummer 06421/4060 in Verbindung zu setzen.

Stadtallendorf: Briefkasten zerstört

Einen zerstörten Briefkasten fanden gestern Abend (09.10.2023), gegen 20:50 Uhr Beamte der Marburger Polizei in der Mozartstraße vor. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass Unbekannte einen sogenannten Polenböller in den Briefkasten des Mehrfamilienhauses warfen, der durch die Detonation teilweise zerstört wurde. Der Schaden wird mit 1.500 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter Telefonnummer 06421/4060.

Stadtallendorf: Polizei sucht Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei jungen Männern kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag (08.10.2023). Gegen 02:30 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei. Offenbar waren die alkoholisierten Männer im Bereich des Edeka-Marktes an der Teichwiese aufeinandergetroffen. Ein 28-Jähriger hatte offensichtlich mit einer Gaspistole herumhantiert und wurde daraufhin von zwei 20-Jährigen Stadtallendorfern körperlich angegangen. Der ebenfalls aus Stadtallendorf stammende 28-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf und musste in eine Klinik verbracht werden. Zuvor mussten die drei Männer mit zur Stadtallendorfer Polizeiwache, wo ein Arzt ihnen eine Blutprobe entnahm. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefonnummer 06428/93050.

Stadtallendorf: Feuer gelegt

Ein Unbekannter zündelte offenbar am gestrigen Abend (09.10.2023) an mehreren Stellen in Stadtallendorf. Der Polizei wurden insgesamt drei Fälle gemeldet. Gegen 23:20 Uhr gingen die Meldungen bei der Polizei ein. Die Beamten stellten in der Philipp-Dux-Straße eine angezündete Abdeckplane eines Metallzauns, eine entzündete Außenwand einer Holzhütte auf einem Gartengrundstück in der Hofwiese, sowie einen angezündeten Gartentisch im Innenhof eines Einfamilienhauses in der Hauptstraße fest. Der Plastiktisch war derart beschädigt, dass er zum Teil schmolz wodurch die darunterliegenden Pflastersteine und ein Holzbalken beschädigt wurden. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet zum Zeugenhinweise: Wem sind verdächtige Personen zwischen 23:00 Uhr und 24:00 Uhr aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Stadtallendorf unter Telefonnummer 06428/93050.

Ebsdorfergrund-Mölln: eingebrochen

Zwischen dem 06.10.2023 und Montagabend (09.10.2023) drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Möllner Weg ein und stahlen Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Wie die Diebe in das Haus gelangten, ist derzeit noch unbekannt und Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Möllner Wegs aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Marburger Kriminalpolizei unter Telefonnummer 06421/4060 in Verbindung zu setzen.

Fronhausen: Unfallfahrer flüchtet

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf der B3 bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Ein Unfallfahrer fuhr zwischen dem 15.09.2023, 00:00 Uhr und dem 18.09.2023, 18:00 Uhr von Marburg in Richtung Gießen. In Höhe der Ab- und Auffahrt Bellnhausen kam er offenbar nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte in die dortige Schutzplanke, gegen die Regelabsenkung und ein Stationszeichen. Ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von etwa 2.400 Euro zu kümmern, flüchtete der Unfallfahrer. Hinweise zu diesem und seinem Fahrzeug erbittet die Marburger Polizei unter Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Ford Transit beschädigt

Der Besitzer eines Fords stellte seinen weißen Transit am Samstagnachmittag (07.10.2023) gegen 14:30 Uhr am rechten Fahrbahnrand in der Friedrichstraße ab. Als er gegen 17:45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er einen Unfallschaden an der linken Fahrzeugseite. Offenbar war ein Unbekannter in diesem Zeitraum gegen den geparkten Transit gefahren, hatte einen 1.000 Euro teuren Schaden hinterlassen und war geflüchtet. Zeugenhinweise erbittet die Marburger Polizei unter Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Betrüger rufen an

Am gestrigen Abend (09.10.2023) gab es nach bisherigen Erkenntnissen etliche Anrufe von Betrügern, die sich als Polizeibeamte ausgaben. Die Polizei warnt ausdrücklich nochmals vor diesen Betrügern am Telefon. Die am Montag erreichten bislang bekannten Teilnehmer in Marburg erkannten den Betrug, reagierten genau richtig und legten auf, sodass die Täter in diesen Fällen erfolglos blieben. Die Täter nutzen die Masche "Anruf durch falsche Polizeibeamte". Die Anrufe am Montag waren zwischen 19:00 Uhr und 22:05 Uhr in Marburg. Nach der Darstellung des angeblichen Einbruchs in der Nachbarschaft erkannten die Angerufenen die Betrugsmasche und beendeten die Gespräche. Die Polizei ruft niemals an, um über Einbrüche oder Festnahmen oder auch Unglücksfälle zu berichten und gleichzeitig die Sicherung des Vermögens anzubieten. Lassen Sie sich nicht von den Geschichten oder Hintergrundgeräuschen täuschen. Legen Sie sofort auf, wenn es bei einem unerwarteten Anruf ums Geld, Vermögen oder Daten geht! Nur so lässt sich verhindern, Opfer von Betrügern am Telefon zu werden. Tipps der Polizei

- Seien Sie wachsam, misstrauisch und besprechen Sie sich mit einer Vertrauensperson, bevor Sie überhaupt an eine Abhebung von Bargeld oder Überweisung oder die Übergabe des daheim gelagerten Geldes denken! - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen! - Geben Sie niemals vertrauliche Informationen preis. Behörden und seriöse Unternehmen agieren nicht in dieser Form und fragen niemals am Telefon nach sensiblen Daten. - Rufen Sie zurück - Verwenden Sie dabei aber niemals Rufnummern, die man Ihnen mitteilt oder die sie auf dem Display sehen (die könnten gefälscht sein), sondern immer nur die selbst herausgesuchten Telefonnummern. Wählen Sie bewusst neu! Benutzen Sie nicht die Rückruftaste! - Wählen Sie die Notrufnummer 110 oder die Festnetznummer der zuständigen Polizei, die Sie im Telefonbuch oder über das Internet ermitteln können.

Hinweise und Tipps zu den Vorgehensweisen und zum Schutz vor Betrügern am Telefon wie z.B. zu den Betrugsphänomenen Anrufe falscher Polizeibeamter, Enkeltrick oder Schockanrufe finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de oder auf der Präventionsseite unter https://k.polizei.hessen.de/1254894044

Geben Sie diese Hinweise mit der Bitte um Weiterverbreitung weiter. Informieren Sie Freunde, Bekannte, Verwandte. Informieren und instruieren Sie potentielle Opfer, meist ältere Menschen, wie sie sich bei einem solchen Anruf verhalten sollen!

Kerstin Müller, Pressesprecherin

