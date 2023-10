Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Saisonfinale im Polizeioldtimer Museum Marburg Aktionen, Neuzugang und diverse Club-Treffen am 15. Oktober

Marburg-Biedenkopf (ots)

Saisonfinale im Polizeioldtimer Museum Marburg Aktionen, Neuzugang und diverse Club-Treffen am 15. Oktober

Zuletzt feierten die Marburger Museum-Macher ihr 20-jähriges Bestehen des in dieser Form einzigartigen 1. Deutschen Polizeioldtimer Museums. Nach Beiträgen im Fernsehen, Radio und in der Presse konnten fast 4.000 Besucher zu diesem besonderen Event begrüßt werden. Es war für viele hessische Schüler und Schülerinnen tatsächlich ein krönender Abschluss der Sommerferien, wie die Museumverantwortlichen dies vorab angekündigt hatten. Dies bestätigten die vielen positiven Rückmeldungen der Besucher.

Wer letztmalig in diesem Jahr automobile Kulturgeschichte live erleben möchte, hat am Sonntag, 15. Oktober, die einzigartige Gelegenheit dazu. In der Zeit von 11 bis 17 Uhr können die weit über 100 historischen Polizeioldies kostenlos besichtigt werden. Einige davon sind im Herbst übrigens schon wieder im Fernsehen zu sehen - demnächst mehr dazu. Das schöne Vereinsheim lädt die Besucher zudem zum Verweilen ein, denn dort gibt es wieder neben Würstchen und Getränken auch Kaffee und Kuchen, um den Museumsaufenthalt noch angenehmer zu gestalten.

Weiterer Neuzugang aus Frankfurt

Obwohl die Hallen im Museum übervoll sind können die Marburger Museumsmacher einen weiteren Neuzugang präsentieren. Dabei handelt es sich um einen Opel Zafira, zuletzt beim Polizeipräsidium in Frankfurt im Einsatz. "Er ist mit seinem Baujahr 2015 zwar noch kein Oldtimer, verschwindet aber immer mehr aus dem täglichen Dienst der Polizei Hessen. Zudem war er ein Geschenk von Innenminister Beuth zum 20-jährigen Jubiläum des Polizeioldtimer Museums Marburg. Minister Beuth danke ferner für die langjährige Unterstützung und für die seit vielen Jahren von uns geleistete positive Darstellung der hessischen Polizei in der Öffentlichkeit", berichtet der Vorsitzende Eberhard Dersch stolz. "Wir benötigen jedoch unbedingt mehr Platz und hoffen inständig auf zeitnahe Unterstützung hinsichtlich einer Halle, gerne durch die Stadt Marburg", so die eindringliche Bitte des Vorsitzenden.

Mehrere Oldie-Treffen im Museum

Zum letzten Öffnungstermin haben sich unter anderem schon ein Dutzend Ford Capri-Besitzer zum Museumsbesuch angemeldet. Vielleicht hat der ein oder andere auch Lust mit seinem Schätzchen einen Ausflug ins Polizeioldtimer Museum zu machen, der Polizei-Capri steht schon bereit. Zudem plant der Alfaclub Deutschland e.V. nachmittags mit ungefähr 30 Fahrzeugen im Rahmen seiner Herbstausfahrt im Museum vorbeizuschauen. Es wird also einiges los sein.

Zusätzliche Aktivitäten

Für Oldie-Freunde gibt es zudem einen Flohmarkt-Tisch mit Kfz.-Zubehör und einigen Sachen, die im Museum nicht mehr gebraucht werden. Vielleicht ist es für andere ja noch sinnvoll nutzbar. Für die kleinen Besucher steht zum Austoben eine Hüpfburg bereit. Auch ein echtes Polizeimotorrad steht für ein Erinnerungsfoto zur Verfügung. Außerdem gibt es auch wieder einige historische Feuerwehrfahrzeuge zu besichtigen.

Fahrrad-Codierung durch Polizei

Ferner wird erneut eine Fahrrad-Codierung durch die Polizei angeboten. Anmeldungen sind vorab telefonisch bei der Polizei Marburg unter Tel. 06421/4060 durchzuführen.

Das Museum befindet sich an der Kreisstraße 69 in Richtung des Stadtteils Cyriaxweimar, der Eintritt ist frei. Weitere Infos zum Museum, Bilder vom Sommerfest und einer Anfahrtsskizze auf www.polizeioldtimer.de

Weitere Infos zum Neuzugang:

Diese dritte Generation des Kompaktvan Opel Zafira wurde auf der IAA 2011 in Frankfurt erstmals vorgestellt. Der Zafira vom Typ C (Zafira Tourer) wurde von 2011 bis Ende 2014 zunächst im Werk Bochum produziert. Ab 2015 dann im Opel-Stammwerk Rüsselsheim gefertigt, bis zur Einstellung der Produktion im Juli 2019.

Der Opel Zafira war bundesweit ein gängiger Streifenwagen, auch der Polizei in Hessen. Der 2.0 CDTI-Dieselmotor mit seinen 125 kW (170 PS) und 1956 ccm ermöglichte eine Höchstgeschwindigkeit von 205 km/h. Er hat ein 6-Stufen-Automatikgetriebe. Dieses Modell ist Baujahr 2015 und war zuletzt war beim Polizeipräsidium Frankfurt eingesetzt, u. a. beim 14. Polizeirevier und dem Verkehrsdienst.

Bildbeschreibungen (Foto: Dersch):

"Opel_Zafira_Tourer_Polizeioldtimermuseum-Marburg_01": Der Neuzugang im Polizeioldtimer Museum Marburg, ein Opel Zafira aus dem Jahr 2015, zuletzt beim Polizeipräsidium in Frankfurt im Einsatz

"Polizeioldtimer-Museum-Marburg_Ford-Capri_Porsche-924_Polizei": Der Ford Capri 2300 GT aus dem Jahr 1969 steht für ein Capri-Treffen bereit, ein schneller Streifenwagen der Autobahnpolizei Nordrhein-Westfalen, zusammen mit dem Porsche 924, einem seiner Nachfolger

"Polizeioldtimer-Museum_Blick-Museumshalle_04" - Blick in eine der drei Museumshallen des 1. Deutschen Polizeioldtimer Museums Marburg

Infos dazu auch unter: https://polizeioldtimer.de/events/museumsoeffnung-am-15-oktober-2023

Für evtl. Rückfragen stehe ich dir gerne zur Verfügung.

Eberhard Dersch

