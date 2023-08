Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Einbruch in Doppelhaus - Täter lassen Diebesgut zurück

Steinfurt (ots)

Unbekannte sind am Samstag (12.08.2023) zwischen 10.30 Uhr und 15.40 Uhr in ein Doppelhaus in der Goswinstraße eingestiegen.

Die Täter hebelten in einer Haushälfte die Terrassentür auf. In dem Haus durchwühlten sie in einigen Räumen die Schränke. Sie erbeuteten unter anderem mehrere Playstations und ein Schmuckkästchen.

Ein Teil des Diebesguts wurde später im Garten der anderen Haushälfte aufgefunden. Dort wurden an der Terrassentür ebenfalls Aufbruchsspuren entdeckt. Die Unbekannten gelangten hier allerdings nicht in das Haus. Die genaue Höhe des Schadens ist noch unbekannt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Steinfurt unter der Telefonnummer 02551/15 41 15 entgegen.

