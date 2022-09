Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Fußgängerin von Linienbus erfasst - Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Am Freitagmittag, 16.09.2022 gegen 13:30 Uhr, ereignete sich an der Straßenbahnhaltestelle "Berliner Allee" in der Rheinstraße in Darmstadt ein Verkehrsunfall, bei dem eine 20-jährige Darmstädterin schwer verletzt wurde.

Diese schien, die Straßenbahngleise fußläufig überqueren zu wollen. Hierbei wurde sie frontal von einem herannahenden Linienbus erfasst. Die junge Frau erlitt schwere Kopfverletzungen, sodass sie vor Ort notärztlich versorgt und anschließend in eine Spezialklinik verbracht werden musste.

Die Fahrgäste als auch der Fahrer des Linienbusses blieben unverletzt. Am Bus selbst entstand Sachschaden. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme war der Linienverkehr zeitweise beeinträchtigt.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim 2. Polizeirevier unter der Rufnummer 06151 / 969-41210 zu melden.

