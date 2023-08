Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., 13-jährige Radfahrerin nach Unfall leicht verletzt

Steinfurt (ots)

Auf der Altenberger Straße 150 in Höhe des dortigen Lebensmittelmarktes ist es am Samstag (05.08.23) gegen 16.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 13-jährige Fahrradfahrerin auf der Altenberger Straße in Richtung der Tilsiter Straße. Als ein kleiner dunkler Pkw den Parkplatz des Marktes über die Ausfahrt auf die Altenberger Straße verlassen wollte, verlor die Fahrradfahrerin die Kontrolle und stürzte. Dabei verletzte sie sich leicht. Der Pkw-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die gestürzte Radfahrerin zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

