POL-ST: Rheine, Rennradfahrer schwer verletzt

Rheine (ots)

Ein schwer verletzter Rennrad-Fahrer ist am Sonntag (13.08.23) mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Zuvor hatte ein Zeuge den 28-Jährigen aus Hörstel bewusstlos auf der Straße liegend gefunden. Nach kurzer Zeit war der junge Mann wieder ansprechbar. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Rennradfahrer gegen 12.50 Uhr in Altenrheine von der Straße Außenhook kommend in Richtung Schürweg, als er ohne Fremdeinwirkung im Verlauf einer Rechtskurve stürzte und sich dabei schwer verletzte.

