POL-ST: Recke, Pedelec-Fahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Steinfurt (ots) - In Burgsteinfurt hat es am Samstag (12.08.23) zwei Einbrüche gegeben - an der Nordbahnstraße und an Goswinstraße. An der Nordbahnstraße drangen Einbrecher auf bisher unbekannte Art und Weise in ein Einfamilienhaus ein. Es wurden mehrere Schränke durchsucht und zwei Damenuhren gestohlen. Die Tat ereignete sich am Samstag zwischen 14.30 Uhr und ...

mehr