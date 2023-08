POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht, schwarzer Renault beschädigt

Greven (ots) - Am Samstag (12.08.23) ist es in der Zeit von 15.00 bis 17.45 Uhr an der Schweringstraße auf Höhe der Hausnummer 15 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein grauer Opel Insignia, der dort vor einem Mehrfamilienhaus parkte, an der linken Seite beschädigt. Der entstandene Sachschaden wurde mit etwa 1500 Euro beziffert. Der Unfallverursacher ...

mehr