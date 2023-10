Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Z geritzt + Farbbeutel geworfen + in Bäckerei und Kiosk eingestiegen + 48-Jährigen überfallen + geschlagen + Parkplatzrempler

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg- Z geritzt

Die Ermittler des Staatsschutzes bitten um Hinweise nach einer Sachbeschädigung an einem grauen VW. Auf einem Privatparkplatz in der Straße "Rotenberg" parkte der Passat am Samstag (07.10.2023) zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr. In diesem Zeitraum kratzten die Unbekannten ein Z, welches als Symbol für den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine Verwendung findet, in den Lack der Fahrerseite. Der Schaden beläuft sich auf 1.000 Euro. Hinweise erbittet Marburg Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06421/4060.

Marburg- Farbbeutel geworfen

Unbekannte warfen Farbbeutel mit roter Farbe gegen das Verbindungshaus der Teutonia-Germania in der Schückingstraße. Festgestellt wurden die Beschädigungen in der vergangenen Nacht (09.10.2023), gegen 00:40 Uhr. Die Fassade wurde durch die Farbbeutel großflächig beschmutzt. Die Polizei beziffert den Schaden auf 5.000 Euro. Wer kann Hinweise zu den Vandalen geben? Wer hat die Unbekannten beobachtet? Hinweise erbittet der Staatsschutz der Kriminalpolizei Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Ebsdorfergrund-Ebsdorf: in Bäckerei und Kiosk eingestiegen

Unbekannte drangen am Wochenende in eine Bäckereifiliale ein und stahlen dort Bargeld, sowie Tabakwaren. Zwischen 13:00 Uhr am Samstag (07.10.2023) und 17:10 Uhr am Sonntag (08.10.2023) machten sie sich am Schloss der Ladentür in der Bortshäuser Straße zu schaffen und verschafften sich Zutritt zur Bäckerei. Aus dem Verkaufsraum, sowie einem Lagerraum stahlen die Diebe Tabakwaren und Bargeld. Im selben Zeitraum drangen die Diebe in den Kiosk der Postfiliale, die sich in der unmittelbaren Nachbarschaft zur Bäckerei befindet, ein. Auch hier hatten es die Langfinger auf Zigaretten und Bargeld abgesehen. Der Schaden wird auf rund 18.000 Euro beziffert. Zeugenhinweise erbittet die Polizeistation in Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Kirchhain- 48-Jährigen überfallen

In Höhe des Abzweigs am Kirchhainer Freibad in der Niederrheinischen Straße überfielen in der Sonntagnacht (08.10.2023) Unbekannte einen 48-Jährigen. Dieser war gegen 04:10 Uhr zu Fuß auf dem Fahrradweg unterwegs. Plötzlich schubsten ihn zwei Männer von hinten, er fiel nach vorn und stürzte auf das Gesicht. Einer der Räuber griff sich die Geldbörse aus der Hosentasche des 48-Jährigen. Dieser trat und schlug auf dem Boden liegend um sich, woraufhin der Unbekannte die Geldbörse fallenließ. Die Räuber flüchteten unerkannt. Der Geschädigte musste sich verletzt in ärztliche Behandlung geben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen versuchten Raubs aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise: Wer hat den Überfall mitbekommen? Wer kann Hinweise zu den bislang unbekannten Männern geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Marburger Polizei unter Tel.: 06421/4060 in Verbindung zu setzen.

Marburg- geschlagen

Nach einem vorangegangenen Wortgefecht aus einer Gruppe heraus, schlug ein 18-Jähriger in der Nacht zu Sonntag (08.10.2023) zwei junge Männer. Die Gruppen waren gegen 02:50 Uhr am Pilgrimstein aufeinandergetroffen. Einen 22-Jährigen schlug er mit der Faust gegen den Hinterkopf, einen 21-Jährigen gegen das rechte Auge. Dieser trug eine Platzwunde durch den Schlag davon. Auf den aus Marburg stammenden 18-jährigen kommen nun Anzeigen wegen Körperverletzung zu.

Marburg: Parkplatzrempler

Rund 800 Euro wird die Reparatur des Schadens an einem schwarzen Golf kosten, den ein Unbekannter am Samstagnachmittag (07.10.2023) hinterließ. Der VW stand zwischen 15:45 Uhr und 16:40 Uhr auf dem Parkplatz der Commerzbank am Pilgrimstein. Offenbar beim Ein- oder Ausparken touchierte ein Unfallfahrer den Golf an der vorderen Stoßstange. Im Anschluss flüchtete er, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Polizeistation Marburg unter Telefonnummer 06421/4060.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell