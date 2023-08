Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Auto wendet - Radfahrerin stürzt und wird schwer verletzt

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Mittwochabend gegen 21.20 Uhr fuhr ein 41-jähriger Pkw-Fahrer aus Breyell auf dem Windmühlenweg in Richtung Lenzenweg. An der Kreuzung zum Ritzbruch bog er in diesen nach links ab, um zu wenden. Als er rückwärts fuhr, missachtete er die Vorfahrt zweier Radfahrenden, die auf dem Windmühlenweg in Richtung Breyell unterwegs waren. Die 63-jährige Radfahrerin aus Lötsch bremste und wich dem Auto aus. Dabei stürzte sie und wurde verletzt. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. /wg (786)

