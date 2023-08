Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Unfall auf Kreuzung - Radfahrerin missachtet Vorfahrt und wird bei Unfall leicht verletzt

Willich (ots)

Am Dienstag gegen 15.20 Uhr fuhr eine 85-jährige Willicherin in der Willicher Innenstadt, auf der Bahnstraße in Richtung Burgstraße, überquerte die Kreuzung, um der Bahnstraße weiter folgen. Sie hielt nach Zeugenangaben nicht am Ende der Fußgängerzone an, sondern fuhr trotz abgesenkten Borsteins mit unverminderter Geschwindigkeit weiter. Eine 47-jährige Autofahrerin aus Willich, die auf der Bahnstraße aus Richtung Schützenplatz kam, wollte an der Kreuzung nach links in die Burgstraße abbiegen. Auf der Kreuzung kam es dann zur Kollision. Die 85-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Zur Behandlung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. /wg (875)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell