Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Neersen: Milchautomat aufgebrochen - Kripo bittet um Hinweise.

Willich-Neersen (ots)

In der Nacht zu Dienstag brachen Unbekannte einen Milchautomaten auf. Dieser befindet sich in einem Schuppen eines Landwirtschaftlichen Betriebes auf der Straße Hagwinkel in Willich. Der oder die Täter erbeuteten einen geringen dreistelligen Bargeldbetrag. Die Kriminalpolizei in Kempen ermittelt und bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder auf verdächtige Fahrzeuge über die 02162/377-0. /wg (782)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell