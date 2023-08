POL-VIE: Viersen-Dülken: Unfallflucht geklärt

Willich-Schiefbahn (ots) - Am Sonntagmorgen gegen 7.40 Uhr sind Feuerwehr und Polizei zu einer Garage an der Straße Unterbruch gerufen worden. In dieser Garage brannte ein Kühlschrank. Es gelang den Eigentümern, die Flammen mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Als Ursache stellte sich ein alter Kühlschrank heraus. /hei (776) Rückfragen bitte an: Pressestelle ...

