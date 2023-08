Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Versuchter Raub in einem Kiosk

Nettetal-Breyell (ots)

Am Samstag gegen 12.50 Uhr sind drei Männer in einen Kiosk gekommen. Sie waren maskiert und hatten ein Messer dabei. Der Kiosk-Inhaber blieb im Hinterzimmer und kam nicht in den Verkaufsraum. Die drei Täter verließen den Kiosk ohne Beute. Aufgrund einer sehr guten Beschreibung konnten alle drei - ein 20-jähriger Viersener, ein 27-jähriger Viersener und ein 20-Jähriger aus Grefrath - später in Viersen durch Polizeibeamte erkannt werden. Die Maskierung und das Messer wurden sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft durften sie die Wache in Viersen verlassen. /hei (777)

